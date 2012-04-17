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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 09:19 BJT

〔台湾股市〕平开高走,宏达电在任命新财务长后股价走跌

路透台北4月17日电---台湾股市周二以平盘开出后小涨.但宏达电(2498.TW)下跌1.16%,之前其任命前高盛合伙人张嘉临担任财务长.[ID:nST0513077]

0102 GMT时,加权股价指数.TWII涨0.25%至7,749.41点,上日则收低0.75%.

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