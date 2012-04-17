〔金属产业〕风险是未来铜矿探勘的关键--CESCO探勘论坛

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透圣地牙哥4月16日电---大型铜矿商必须在风险更高的地点探寻新矿藏,以抵销老旧矿场产量下滑,满足精炼铜日益增长的需求;它们可能得自我大幅提升,而非依赖矿企后辈.
通常,在危险性较高的国家中开采并发掘新矿层的是中小型矿企,它们之后也常被财力雄厚大型业者收购,以将计画化为产出.
不过挑战性却越来越大,因为成本上升且年轻的矿业公司在取得融资时面临严峻考验.除此之外,现有的采矿条件良好国家中探勘机会也日益减少,迫使矿企得到更远的地方追寻.
这是矿业的戏剧性转折.从2004年以来,年轻矿企的开支一直领先大型矿商.
"我们需要承担更大的政治风险,"Metal Economics Corp执行长Michael Chender在圣地牙哥CESCO探勘论坛中说.他表示,虽然风险忍受度已从2008、09年大降之后回升,但是尚未回到2007年时的水准.
智利国营铜业巨擘、同时也是全球第一大铜生产商Codelco[CODEL.UL]周一表示,有兴趣在墨西哥和哥伦比亚进行探勘,在智利稳定的世界级藏量之外另寻天地.
"我们决定在巴西展开探勘活动,现在已经进行了一段时间,"Codelco执行长Diego Hernandez周一对外籍记者说."目前我们正在厄瓜多尔开始探勘,在哥伦比亚、墨西哥也将会进行."
哥伦比亚政府周一表示,预计在明年出售该国大型未开采的矿场采矿权,以做为吸引外资投资开发其金银、煤矿计画的一部分.
全球铜矿探勘支出去年上升60%至37亿美元,在智利境内的开支增加三分之一至5.85亿美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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