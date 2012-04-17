《外汇动态》部分人士寻求出售美元/韩元,因接近技术阻力水准

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
0204GMT---部分交易商正寻求出售美元/韩元KRW=KFTC,不顾西班牙相关疑虑,因该货币对正接近技术阻力水准.
与韩国企业发放股利相关的美元需求看来正接近尾声,而多位交易员表示,外汇当局可能在1,140上方介入市场.
"股利季节已经接近尾声,当局可能守住1,140.因此,当前水准是建立空头部位的好时机."一名驻首尔的外资资深交易员表示.
另一名外资交易员表示,"看来在此价位做空美元较为令人放心.但欧元现在看来有点过高."
美元/韩元下跌0.1%至1,137.1.稍早一度升至1,138.7的高点,因预期有与股利相关的美元买盘;根据路透计算,SK电讯(SK Telecom)预定于今日支付海外股东2,773亿韩元股利(2.4354亿美元).
但美元/韩元未能突破在1,139.0附近的日线一目均衡云区顶部.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
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