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市场报道 | 2012年 4月 17日 星期二 10:33 BJT

〔金属期市〕伦敦铜守在8,000美元关卡下方,需求疑虑压抑盘势

路透上海4月17日电---伦敦铜周二再度陷于每吨8,000美元下方,此前两日均收在该水平以下,对全球需求减缓的疑虑压抑盘势.

市场人气仍旧脆弱,因中国成长减缓,且西班牙和意大利债券成本上扬,存在引发新一波欧债危机的风险.

美国周一发布强劲的零售销售数据,显示第一季经济成长可能不若许多人先前所担忧来的疲弱.

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