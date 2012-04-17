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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:30 BJT

〔台湾经济〕行政院长指将动用"双率"等压制通膨,央行持续小幅拉抬短率

路透台北4月17日电---台湾行政院长陈冲周二表示,将透过调控汇率与利率政策等方式,达成减缓通膨压力的目标.

除央行货币政策外,陈冲认为,为防止恶意哄抬物价行为发生,将透过相关政府机构进行查价,并会与大型卖场合作设置平价专区,保证民众能以合理价格取得民生重要物资.

"要减缓通膨的速度有很多方法,国家的汇率与利率政策是很重要的."陈冲说.

为因应油电价格上调引发通膨预期升温,央行自3月26日以来持续调高委托银行代收隔夜资金利率,今日又调升0.3个基点至0.471%.累积调幅达7.9个基点.

本地主要媒体周二也引述陈冲在立法院接受质询时称,将今年消费者物价指数(CPI)年增率控制在2%以内是很重要的目标.央行总裁彭淮南日前也对本地媒体重申,今年的CPI会在2%以下.

受政府动用货币政策压制通膨可能转趋积极的预期带动,今日债市指标的五年期101/1A01101=TWO殖利率一度弹破1.05%关卡,本地时间11:16,该券殖利率弹0.7个基点报1.0491%;台币兑美元TWD=TP则小幅升值5.5分报29.509.

此次油电价双涨升造成物价蠢动.不过分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511397]

台湾经济部上周宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数0.46个百分点,并降低经济成长率0.26个百分点.(完)

--记者 董永年;审校 乔艳红

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