〔台湾经济〕行政院长指将动用"双率"等压制通膨,央行持续小幅拉抬短率

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月17日电---台湾行政院长陈冲周二表示,将透过调控汇率与利率政策等方式,达成减缓通膨压力的目标.
除央行货币政策外,陈冲认为,为防止恶意哄抬物价行为发生,将透过相关政府机构进行查价,并会与大型卖场合作设置平价专区,保证民众能以合理价格取得民生重要物资.
"要减缓通膨的速度有很多方法,国家的汇率与利率政策是很重要的."陈冲说.
为因应油电价格上调引发通膨预期升温,央行自3月26日以来持续调高委托银行代收隔夜资金利率,今日又调升0.3个基点至0.471%.累积调幅达7.9个基点.
本地主要媒体周二也引述陈冲在立法院接受质询时称,将今年消费者物价指数(CPI)年增率控制在2%以内是很重要的目标.央行总裁彭淮南日前也对本地媒体重申,今年的CPI会在2%以下.
受政府动用货币政策压制通膨可能转趋积极的预期带动,今日债市指标的五年期101/1A01101=TWO殖利率一度弹破1.05%关卡,本地时间11:16,该券殖利率弹0.7个基点报1.0491%;台币兑美元TWD=TP则小幅升值5.5分报29.509.
此次油电价双涨升造成物价蠢动.不过分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511397]
台湾经济部上周宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数0.46个百分点,并降低经济成长率0.26个百分点.(完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI