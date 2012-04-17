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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:03 BJT

《外汇动态》台湾出口商卖盘压低美元/台币,成交缩量

0249GMT---美元/台币TWD=TP走贬,因台湾出口商在29.50上方抛汇,交投缩量.

但交易员表示,当地进口商也在该水准下方敲进美元/台币,且投资人仍担忧西班牙情势,限制汇价下档空间.

美元/台币跌0.2%至29.510.盘中高位在29.565,低点在29.420,交易员指称台湾央行进场作价.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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