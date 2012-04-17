〔台湾债市〕RP利率平稳,投信和寿险资金供应水位略显不均

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险等主要供应者资金水位分配不均,交易商需四处求钱才能补齐缺口,但RP利率仍维持在当前水准,没有太大波动.
资金调度人士指出,一大型公营事业自寿险端陆续走钱,引发附买回债市的连锁效应,寿险和投信业资金供应明显减少,今日感觉资金水位已逐渐回稳,只是分配仍不甚均匀,缺钱者需向银行等多方调度,亦或是等待尾盘余钱流入,才能弥平缺口.
交易商并表示,尽管目前市场不至于找不到新钱,但在央行持续拉抬委托银行代收隔夜资金利率下,加上整体市场资金水位趋减,令附买回交易略感压力,待国库券发行等紧缩因子发酵时,不排除RP利率将微幅上扬.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
央行今日再调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.471%.台湾央行自3月26日起明显积极调高代收利率,累计已调升7.9基点.
周五(20日)有财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI