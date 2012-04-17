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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:57 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,投信和寿险资金供应水位略显不均

路透台北4月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险等主要供应者资金水位分配不均,交易商需四处求钱才能补齐缺口,但RP利率仍维持在当前水准,没有太大波动.

资金调度人士指出,一大型公营事业自寿险端陆续走钱,引发附买回债市的连锁效应,寿险和投信业资金供应明显减少,今日感觉资金水位已逐渐回稳,只是分配仍不甚均匀,缺钱者需向银行等多方调度,亦或是等待尾盘余钱流入,才能弥平缺口.

交易商并表示,尽管目前市场不至于找不到新钱,但在央行持续拉抬委托银行代收隔夜资金利率下,加上整体市场资金水位趋减,令附买回交易略感压力,待国库券发行等紧缩因子发酵时,不排除RP利率将微幅上扬.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

央行今日再调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.471%.台湾央行自3月26日起明显积极调高代收利率,累计已调升7.9基点.

周五(20日)有财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红

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