版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 11:52 BJT

〔日本个股〕Toshiba Tec将收购IBM的POS系统业务--消息人士

路透东京4月17日电---一名熟知内情人士周二表示,东芝(6502.T)旗下的Toshiba Tec Corp (6588.T)计画收购美国IBM(IBM.N)销售时点情报系统(point of sale, POS)事业,作价数以百亿计日圆,目的在于取得如沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)及玩具"反"斗城[TOY.UL]等客户.

消息人士称,Toshiba Tec计画在夏季之前进行收购;其打算收购的事业内容涵盖供零售商使用的收银机及库存管理软件等等.

稍早日经新闻报导指出,此交易的规模达700亿日圆.[ID:nSB1492332](完)

--编译 张明钧;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐