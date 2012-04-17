(重温稿)〔路透调查〕印度央行料将在4月17日下调附买回利率,为三年来首次

路透孟买4月10日电---路透调查显示,印度央行或将自三年来首次下调附买回利率,以提振疲弱的经济成长,尽管石油和食品价格高企仍对通胀管理构成挑战.

20名受访分析师中有17名预计,印度央行将在4月17日下调附买回利率INREPO=ECI25个基点,至8.25%,另外三名分析师预计央行将维持该利率在8.50%不变.

此外,19名受访者中有13名预计,印度央行下周不会下调银行准备金率INCRR=ECI.

仅有四名受访者预计,印度央行将在4月17日下调准备金率50个基点,而另外两名受访者预计其将下调25个基点.

与3月调查报告相比,分析师对印度央行本财年下调指标利率幅度的预期下滑,但在下调准备金率方面的预期升温.

根据本次调查报告的预估中值,到2013年3月附买回利率料达7.75%,高于上个月调查报告预期的7.50%;准备金率料为4%,上个月调查报告预期为4.25%.(完)