更正:〔突发事件〕智利首都圣地牙哥受强烈地震摇撼--路透目击

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
(更正:因英文有误,更正电头与第一段中的日期)
* 智利首都圣地亚哥受强烈地震摇撼--路透目击
* 智利中部地震的规模为6.5--美国地质调查局
* 智利地震震央(震源)为VALPARAISO北北东方28英哩处,深度为41.6英哩--美国地质调查局
* 智利国家紧急事故机构ONEMI称,智利中部的地震不具有引发海啸的特质
* 智利国营矿商CODELCO称,强震过后智利中部矿场初步回报未有发生问题
路透圣地亚哥4月17日电---一位路透目击者称,智利首都圣地亚哥周二受强烈地震摇撼.
美国地质调查局称,此次地震规模6.6,震央在Valparaiso北北东方30英哩,深度41.9英哩.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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