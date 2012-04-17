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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 13:12 BJT

更正:〔突发事件〕智利首都圣地牙哥受强烈地震摇撼--路透目击

(更正:因英文有误,更正电头与第一段中的日期)

* 智利首都圣地亚哥受强烈地震摇撼--路透目击

* 智利中部地震的规模为6.5--美国地质调查局

* 智利地震震央(震源)为VALPARAISO北北东方28英哩处,深度为41.6英哩--美国地质调查局

* 智利国家紧急事故机构ONEMI称,智利中部的地震不具有引发海啸的特质

* 智利国营矿商CODELCO称,强震过后智利中部矿场初步回报未有发生问题

路透圣地亚哥4月17日电---一位路透目击者称,智利首都圣地亚哥周二受强烈地震摇撼.

美国地质调查局称,此次地震规模6.6,震央在Valparaiso北北东方30英哩,深度41.9英哩.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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