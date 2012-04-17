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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 12:47 BJT

〔日本数据〕2月工业生产修正为较前月下滑1.6%--经济产业省

路透东京4月17日电---日本经济产业省周二公布的修正数据显示,日本2月工业生产较前月下滑1.6%,但未来数月工厂生产料有所反弹,部分由于去年海啸灾害后的重建需求推动.2月工业生产初值为下滑1.8%.

之前经济产业省对历史数据进行了年度修正.

这是工业生产三个月来首次下降,1月为上升0.9%.2月产能利用率指数较前月下降1.7%,至91.2.

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 郑茵;审校 张涛

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