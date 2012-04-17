〔日本数据〕2月工业生产修正为较前月下滑1.6%--经济产业省

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透东京4月17日电---日本经济产业省周二公布的修正数据显示,日本2月工业生产较前月下滑1.6%,但未来数月工厂生产料有所反弹,部分由于去年海啸灾害后的重建需求推动.2月工业生产初值为下滑1.8%.
之前经济产业省对历史数据进行了年度修正.
这是工业生产三个月来首次下降,1月为上升0.9%.2月产能利用率指数较前月下降1.7%,至91.2.
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--编译 郑茵;审校 张涛
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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