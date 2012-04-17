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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 13:01 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌至118美元,因欧元区疑虑罩顶

路透新加坡4月17日电---布兰特原油期货周二跌至每桶118美元,持续上日的急跌走势,西班牙债务问题重燃需求成长疑虑,且恐使全球经济前景有脱轨之虞.

投资人仍持审慎态度,因西班牙政府公债收益率(殖利率)周一升破6%关卡,引发外界担心西班牙可能需要国际援助.

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