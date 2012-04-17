〔台湾经济〕今年成长处低档,但油电双涨后CPI料上扬近2%--中经院

路透台北4月17日电---台湾执政党重要智库--中华经济研究院周二表示,下修今年经济成长率至3.55%,另外也上修今年消费者物价指数(CPI)年增率至1.93%,主因政府将油电价格双双调涨.

中经院院长吴中书表示,今年外贸仍然主导着经济成长,民间消费逐季走升,但民间投资则是相对疲弱.他说,本次下修GDP达0.52百分点中,有0.48百分点主因油电价格上涨,而CPI调升的0.45百分点中,0.44个百分点主要来自于油电双涨的贡献.

"欧美国家经济主要还是回温而已,企业对未来复苏力道没有把握之下,资本财的进口会相对保守,民间投资动能偏弱."吴中书表示.

渣打银行首席经济学家符铭财也表示,近期来自于厂商的反映也映证这个趋势,他说,除非企业认为欧美国家未来三年内的需求会大起,令目前产能不堪负荷,才会考虑增加资本设备,否则此时此刻最多只会汰换旧有的机械设备而已,不会新增投资.

至于物价走势,中央大学教授朱云鹏表示,通货膨胀指的是长期且持续性的物价上涨,本次的油电价调涨是一次性的因素,并非需求提升所推动,因此不需太过疑虑.

"我们不是欢迎通膨,但它适度走高反而有助反映薪资上升,"朱云鹏说.

经济部于4月初开始实施油价调涨方案,各项油品零售价将扬升7-12%不等.主计处则表示油价调升约10%,对CPI的影响约0.35-0.36个百分点,惟因调涨时点在4月,因此对今年CPI年增率的影响实际为0.24个百分点.

而后经济部也公布电价调涨方案也宣布民生电价涨幅16.9%,自5月15日起实施.电价调涨16.48%(依公布费率表)直接影响为0.363百分点,间接影响达0.369个百分点,合计一年高达0.741百分点,对今年CPI贡献达0.46百分点.

台湾主计处将在4月30日16:00公布首季的经济成长率和今年景气预估.主计处先前估计今年GDP为3.85%,CPI年增率是1.46%.(完)