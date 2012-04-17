〔台湾债市〕五年期101/1殖利率开高走低,通膨恐惧指数似已到顶

路透台北4月17日电---台湾五年期101/1殖利率周二开高走低.因通膨疑虑居高不下,政府也宣示将动用货币政策等手段压制.101/1殖利率以1.05%跳高开出后一度弹升至1.052%,创下五年券.TW5YTBI去年11月以来的盘中高点,惟后续追空力道不足,终场仅以小幅弹升作收.

交易商指出,虽然今日101/1殖利率弹破五年券年线在1.04%的位置,不过率先走空的五年期交换利率TWDQM3TC5Y=,却在碰触1.15%的年线关卡后回跌.再加上10年期以上的中长券,因筹码集中致使殖利率未跟着走扬,倘若没有进一步的利空打击,101/1的短线高点可能已经出现.明日该券殖利率料将会在1.03-1.06%间震荡整理.

"追空力道不够,股市大幅回档也是原因."一证券商交易员称.

另一票券商交易员则认为,虽然本地报纸绘声绘影的指出,央行最快会在6月底升息."但请问现在有哪一个国家要进入升息循环?且央行升息后,利息负担会更重."

台湾行政院长陈冲周二表示,将透过调控汇率与利率政策等方式,达成减缓通膨压力的目标.且为防止恶意哄抬物价行为发生,将透过相关政府机构进行查价,并会与大型卖场合作设置平价专区,保证民众能以合理价格取得民生重要物资.[ID:nST0513291]

为因应油电价格上调引发通膨预期升温,央行自3月26日以来持续调高委托银行代收隔夜资金利率,今日又调升0.3个基点至0.471%.累积调幅达7.9个基点.

台湾股市周二收低1.86%,为亚洲表现最差的股市.加权股价指数.TWII下跌143.99点,报7,585.87点.开盘持平.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.35 1.0456 1.0455-1.0520* 383.5

10 101/5A01105=TWO +0.40 1.2795 1.2795-1.2810 1.5

* 表创该券交易以来殖利率日高

交易商指出,今日台湾主要平面财经媒体都将通膨当作头版头条新闻处理,让债市空头气氛弥漫.不过央行还是如常地小幅调高委托银行代收隔夜资金利率,并未因外界担忧通膨的声浪变大,而有任何积极作为.

"拉隔拆算是货币政策转紧的前哨站,先看看会不会影响同业附买回(RP)利率吧."一证券商交易员说.

他并指出,若央行在下月初将每月例行标售的364天期定期存单量扩大至1,000亿台币以上,影响层面将会相对扩大,届时不光是短券,恐怕整条殖利率曲线都会向上弹升.

台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险等主要供应者资金水位分配不均,交易商需四处求钱才能补齐缺口,但RP利率仍维持在当前水准,没有太大波动.[ID:nST0513319]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2795

5 101/1 A01101=TWO 1.0456

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)