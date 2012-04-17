〔台湾债市〕五年期101/1殖利率开高走低,通膨恐惧指数似已到顶

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月17日电---台湾五年期101/1殖利率周二开高走低.因通膨疑虑居高不下,政府也宣示将动用货币政策等手段压制.101/1殖利率以1.05%跳高开出后一度弹升至1.052%,创下五年券.TW5YTBI去年11月以来的盘中高点,惟后续追空力道不足,终场仅以小幅弹升作收.
交易商指出,虽然今日101/1殖利率弹破五年券年线在1.04%的位置,不过率先走空的五年期交换利率TWDQM3TC5Y=,却在碰触1.15%的年线关卡后回跌.再加上10年期以上的中长券,因筹码集中致使殖利率未跟着走扬,倘若没有进一步的利空打击,101/1的短线高点可能已经出现.明日该券殖利率料将会在1.03-1.06%间震荡整理.
"追空力道不够,股市大幅回档也是原因."一证券商交易员称.
另一票券商交易员则认为,虽然本地报纸绘声绘影的指出,央行最快会在6月底升息."但请问现在有哪一个国家要进入升息循环?且央行升息后,利息负担会更重."
台湾行政院长陈冲周二表示,将透过调控汇率与利率政策等方式,达成减缓通膨压力的目标.且为防止恶意哄抬物价行为发生,将透过相关政府机构进行查价,并会与大型卖场合作设置平价专区,保证民众能以合理价格取得民生重要物资.[ID:nST0513291]
为因应油电价格上调引发通膨预期升温,央行自3月26日以来持续调高委托银行代收隔夜资金利率,今日又调升0.3个基点至0.471%.累积调幅达7.9个基点.
台湾股市周二收低1.86%,为亚洲表现最差的股市.加权股价指数.TWII下跌143.99点,报7,585.87点.开盘持平.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO +0.35 1.0456 1.0455-1.0520* 383.5
10 101/5A01105=TWO +0.40 1.2795 1.2795-1.2810 1.5
* 表创该券交易以来殖利率日高
交易商指出,今日台湾主要平面财经媒体都将通膨当作头版头条新闻处理,让债市空头气氛弥漫.不过央行还是如常地小幅调高委托银行代收隔夜资金利率,并未因外界担忧通膨的声浪变大,而有任何积极作为.
"拉隔拆算是货币政策转紧的前哨站,先看看会不会影响同业附买回(RP)利率吧."一证券商交易员说.
他并指出,若央行在下月初将每月例行标售的364天期定期存单量扩大至1,000亿台币以上,影响层面将会相对扩大,届时不光是短券,恐怕整条殖利率曲线都会向上弹升.
台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险等主要供应者资金水位分配不均,交易商需四处求钱才能补齐缺口,但RP利率仍维持在当前水准,没有太大波动.[ID:nST0513319]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2795
5 101/1 A01101=TWO 1.0456
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI