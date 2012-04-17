版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 17:11 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收升2.2分,台股下挫但出口商抛盘有撑

路透台北4月17日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升2.2分,尽管台股下挫逾百点落后区域股市,但外资并没有明显汇出,加之油电价双涨恐造成通货膨胀压力,引发市场对汇价升值预期,出口商抛汇意愿强烈,给予台币走势支撑.

不过,汇银人士指出,油电双涨不仅带来通膨压力,亦会造成经济成长率下降,更何况台湾为出口导向经济体,欧债杂音再起令人对欧洲经济复苏感到忧心,美国经济数据好坏不一,均使台湾景气前景不乐观,汇价过于强势无助于经济成长.

"很难在经济成长和通货膨胀之间选择,目前央行应该会将台币控制在29.5元上下小幅整理,"一位外商银行交易人士表示.

交易商表示,本周市场焦点放在欧元区之上,并关注稍晚西班牙的公债标售结果,但台币上下方各有进出口商守候,预估明日交投仍难脱29.4-29.6元,若要突破区间还有待量能放大所带动.

台湾股市.TWII周二收盘下挫1.86%,至7,585.87点;外资及陆资在台股卖超52.54亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超28.67亿.[ID:nST0513451]

新兴汇市中,坡元SGD=和韩元KRW=周二领跌新兴亚洲货币,因投资者对欧元区债务问题的担忧挥之不去,故而摒弃风险资产.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.542 29.564 29.420-29.565 29.565 5.39 4.37

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.500 29.514 29.495-29.519 29.505 2.07 2.73

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.020/-0.010

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.180/-0.155

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐