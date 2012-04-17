〔台湾汇市〕台币兑美元收升2.2分,台股下挫但出口商抛盘有撑

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北4月17日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收升2.2分,尽管台股下挫逾百点落后区域股市,但外资并没有明显汇出,加之油电价双涨恐造成通货膨胀压力,引发市场对汇价升值预期,出口商抛汇意愿强烈,给予台币走势支撑.
不过,汇银人士指出,油电双涨不仅带来通膨压力,亦会造成经济成长率下降,更何况台湾为出口导向经济体,欧债杂音再起令人对欧洲经济复苏感到忧心,美国经济数据好坏不一,均使台湾景气前景不乐观,汇价过于强势无助于经济成长.
"很难在经济成长和通货膨胀之间选择,目前央行应该会将台币控制在29.5元上下小幅整理,"一位外商银行交易人士表示.
交易商表示,本周市场焦点放在欧元区之上,并关注稍晚西班牙的公债标售结果,但台币上下方各有进出口商守候,预估明日交投仍难脱29.4-29.6元,若要突破区间还有待量能放大所带动.
台湾股市.TWII周二收盘下挫1.86%,至7,585.87点;外资及陆资在台股卖超52.54亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超28.67亿.[ID:nST0513451]
新兴汇市中,坡元SGD=和韩元KRW=周二领跌新兴亚洲货币,因投资者对欧元区债务问题的担忧挥之不去,故而摒弃风险资产.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.542 29.564 29.420-29.565 29.565 5.39 4.37
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.500 29.514 29.495-29.519 29.505 2.07 2.73
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.020/-0.010
美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.180/-0.155
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI