版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 17:02 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超11.5亿台币

路透台北4月17日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 43.50 30.00 +13.50

票券业 0.00 2.00 -2.00

证券业 17.50 29.00 -11.50 (完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐