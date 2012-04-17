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亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 18:12 BJT

〔台湾金融〕4月中旬为止外资汇出5亿美元--金管会

路透台北4月17日电---尽管外资先前已连续四个月的净汇入,不过台湾金管会周二表示,4月至13日为止,外资反向净汇出5亿美元,且近二日外资皆为小幅汇出.

金管会证期局副局长王咏心表示,台股今天大跌,主要是欧债问题有更加疑虑,而亚洲股市也大部分都是收跌.不过台湾内部还受到了油电价格双涨、苹果(AAPL.O)供应链受到环境评估等负面影响.

尽管4月外资撤出,但台币兑美元TWD=TP周二仍然微幅收升2.2分.由于台股下挫逾百点落后区域股市,且油电价双涨恐造成通货膨胀压力,引发市场对汇价升值预期,出口商抛汇意愿强烈,给予台币走势支撑.

证交所的资料显示,外资及陆资在台股卖超52.54亿台币,已连续两日卖超,上交易日为卖超28.67亿.[ID:nST0513451]而台湾股市周二收低1.86%,为亚洲表现最差的股市.[ID:nST0513423]

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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