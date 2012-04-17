〔台湾货币市场〕短率尾随央行代收微幅上移,超额准备负数令部份银行保守(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 央行调升委托代收利率0.3基点,幅度同上日

* 超额准备呈现负数,令本地银行保守

* 外商银整体充裕,但分布略有不均

记者 张雅菁

路透台北4月17日电---台湾银行间短期利率周二延续微幅上移的步调,反映央行连续第七天拉升隔夜拆款利率,而超额准备呈现负数,亦令银行间拆借略显保守,不过整体资金水位仍然供需有序.

资金调度人士表示,央行近期"鸭子划水"动作不断,虽然目前属心理层面,市场实质短率大致仍持稳,不过,本来平静无波的市况还是不免掀起阵阵涟漪.本地银行在见累计超额准备为负1,527亿台币之际,调度偏向保守;而外商整体虽仍宽裕,不过有些外商小缺,有些外商多很多,而且不喜拆出长天期,以免错失央行持续拉升短率的获利空间.

"还不到警戒的程度,现在大家只是保守,而且不均还在,"一公股银行人士称.

他认为,在长率仍然稳定之际,央行可能还会持续小碎步拉升短率,一旦隔拆升至0.5%以上或接近0.6%,才可能让市场警铃大作.

央行今日调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.471%,上日亦调升0.3基点.台湾央行自3月26日起明显积极调高代收利率,累计已调升7.9基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.488%,上日在0.487%;区间在0.372-0.700%,上日在0.370-0.710%.

一周(2-7天)拆款区间收在0.46-0.730%,上日区间在0.44-0.730%.

台湾执政党重要智库--中华经济研究院周二表示,下修今年经济成长率至3.55%,另外也上修今年消费者物价指数(CPI)年增率至1.93%,主因政府将油电价格双双调涨.[ID:nST0513421]

台湾行政院长陈冲周二表示,将透过调控汇率与利率政策等方式,达成减缓通膨压力的目标.[ID:nST0513291]

**短票成交利率持稳**

短票方面,票券商人士指出,发行量未见大增,次级销售顺畅,利率大致稳定不变.他并表示,虽然隔夜拆款利率走势图半个月来呈现近90度角向上,令人联想上次2010年隔拆利率同样向上攀升时,紧接着就是央行升息,但他认为这回全球主要央行都还未见进入升息循环下,央行开第一枪的机率恐怕不高.

他并认为,央行近期拉升短率但并未令资金面实质变紧,短票利率料尚可持稳,或许要到隔拆利率接近0.7%或更高,才可能推动短票次级利率明显垫高.

今日银行间30天短票主要成交利率持稳在0.84-0.85%,较短天期偏低档,部分大型公营银行的成交利率较高可达0.86%.

今日央行共发行2,797.5亿台币存单,相较存单到期金额2,548亿,存单发行余额增加249.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序周三3,104亿,周四470.5亿以及周五3,324.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负125亿台币;累计超额准备为负1,683亿台币,加计前期1%的超额准备为负775亿台币.

印度央行周二宣布三年来首度降息,将利率意外大幅下调50个基点,以鼓励经济增长.但央行警告称进一步降息的空间有限.[ID:nSB1493148]

**RP利率平稳**

债市同业附买回(RP)利率周二平稳,投信和寿险等主要供应者资金水位分配不均,交易商需四处求钱才能补齐缺口,但RP利率仍维持在当前水准,没有太大波动.

资金调度人士指出,一大型公营事业自寿险端陆续走钱,引发附买回债市的连锁效应,寿险和投信业资金供应明显减少,今日感觉资金水位已逐渐回稳,只是分配仍不甚均匀,缺钱者需向银行等多方调度,亦或是等待尾盘余钱流入,才能弥平缺口.

交易商并表示,尽管目前市场不至于找不到新钱,但在央行持续拉抬委托银行代收隔夜资金利率下,加上整体市场资金水位趋减,令附买回交易略感压力,待国库券发行等紧缩因子发酵时,不排除RP利率将微幅上扬.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

周五(20日)有财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币.(完)