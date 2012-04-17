〔纽约汇市〕美元和日圆下滑,商品货币和欧元上涨(更新版)

(新增表格)

* 对西班牙的忧虑犹在,限制欧元涨幅

* 欧元强劲支撑位在1.30美元

* 加元为表现最好的货币,因加拿大央行料将很快升息

路透纽约4月17日电---低收益的美元和日圆周二下跌,全球经济状况不断改善促使投资人在风险较高的商品货币中寻求较高回报,因而打压美元和日圆.

西班牙国库券标售需求强劲及良好的德国投资者信心数据给予投资人撤出美元和日圆的理由.这亦为欧元兑美元带来支持.

加元是表现最好的货币,跳升逾1%,此前加拿大央行称可能需要开始升息,因成长和通胀强于预期.英镑,澳元和新西兰元兑美元也上涨,反映投资人的风险胃纳上升.

"风险人气略有好转.我们看到美元兑日圆上涨,诸如澳元,新西兰元和加元等风险较高货币也上扬,"苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim说.

他补充说,加拿大央行对全球经济的评估没有那么悲观也扶助整体市场人气.

在纽约午后中段,欧元兑美元EUR=跌0.1%,至1.3131美元,之前升穿周一的高位,触及1.3172美元.周二低见1.3088美元.

西班牙标售国库券后,欧元触及日高.西班牙标售32亿欧元的12个月和18个月国库券后,投资人松一口气,尽管国库券标售的得标利率远高于一个月前的标售.周四西班牙将标售10年期和两年期公债,届时将面临更大考验.

周二公布的一项调查显示,4月德国分析师和投资者信心意外上升,激发了德国正从疲态中复苏的希望.德国4月ZEW经济景气判断指数从3月的22.3升至23.4,优于路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为降至20.0.[ID:nSB1492950]欧元也因此获得支撑.

但尽管有好消息,但欧元无法守住涨幅.分析师表示,市场仍担心西班牙岌岌可危的财政状况,周四该国标售10年期公债将是最重要的测试.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌穿6%,周一该收益率跳升,因担心其财赤及疲弱经济可能迫使该国寻求国际援助.

"欧元上档空间仍非常有限,因周四还有西班牙公债标售,还有更大的情势要考虑."Action Economics汇市研究部门董事Ron Simpson表示,"目前没有人真正对欧洲热衷."

押注欧元可能下跌的欧元卖权溢价EUR3MRR=GFI周二升至约-2.2,显示对欧元区债务情势的一些不安.自月初以来,欧元风险逆转倾斜稳步恶化,尽管交易商表示还未到接近恐慌的水准.

"混淆、纠结和拉锯是我们一直听到形容欧元/美元走势的三个词,欧元/美元继续苦苦试图突破1.30-1.35美元的近三个月走势区间."GlobalView.com创办人兼合伙人之一的Jay Meisler表示.

"无论是否有仓位调整、无形的手或其他一些无法解释的因素,欧元/美元将继续挫败."

由于本周末有20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)会议,且4月22日有法国总统选举首轮,欧元可能面临进一步测试.

**西班牙银行从ECB借款创纪录**

西班牙银行3月从欧洲央行(ECB)借款达创纪录的3,163亿欧元,约2月总量的两倍,令市场对西班牙财政忧虑加重.

欧元兑日圆EURJPY=升0.6%,报106.20日圆,从周一触及的2月中来低点反弹.

但欧元兑英镑EURGBP=跌0.3%,兑挪威克郎EURNOK=跌0.2%,兑瑞典克朗EURSEK=跌0.1%.

加元兑美元CAD=大涨1%,报0.9900加元,盘中高见0.9861加元的一个月高位.

美元兑日圆JPY=升0.6%,报80.85日圆,高于周一触及的七周低点80.31日圆.

交易商表示,投资人不愿在美元/日圆低于81日圆时作空美元,指因传闻称本周在该水准下方有半官方的美元买盘.

较高收益的澳元兑美元AUD=小涨0.5%,报1.0398美元,澳洲央行公布的4月3日政策会议的记录显示,如果下周公布的数据证实通胀前景温和,央行可能考虑在5月调降利率.[ID:nST0512875]会议记录公布后,澳元收复失地.

新西兰元兑美元NZD=升0.2%,报0.8215美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3123 1.3138 -0.11 +1.38 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.85 80.39 +0.57 +5.08 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 106.11 105.62 +0.46 +6.58 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9149 0.9145 +0.04 -2.42 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5919 1.5898 +0.13 +2.47 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9904 0.9996 -0.92 -2.84 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0382 1.0351 +0.30 +1.54 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2016 -0.03 -1.09 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8241 0.8262 -0.25 -1.06 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8210 0.8199 +0.13 +5.47 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7402 5.7490 -0.15 -3.96 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5383 7.5520 -0.18 -2.58 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7655 6.7640 +0.02 -1.78 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8842 8.8857 -0.02 -0.33 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 母红

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