《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 60.96 -0.61 -0.98 3213709
搜狐 (SOHU.O) 51.27 +0.63 +1.24 690453
网易 (NTES.O) 57.84 +1.89 +3.38 580283
百度 (BIDU.O) 147.49 -0.17 -0.12 3657357
亚信科技 ASIA.O 12.07 +0.37 +3.16 161765
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.21 +0.11 +0.73 2074811
联电 (UMC.N) 2.48 +0.05 +2.06 254090
日月光 (ASX.N) 4.96 +0.03 +0.61 186526
矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.02 +0.34 762747
和信超媒体 (GIGM.O) 1.27 -0.03 -2.31 81392
友达 (AUO.N) 4.87 -0.08 -1.62 134724
中华电信 (CHT.N) 30.43 +0.06 +0.20 96877
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.28 +0.69 +1.55 434138
香港
中国移动 (CHL.N) 55.05 +0.26 +0.47 210570
中国联通 (CHU.N) 17.17 +0.39 +2.32 401988
中国电信 (CHA.N) 53.63 +0.29 +0.54 22006
中芯国际 (SMI.N) 2.57 -0.02 -0.77 52031
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.08 -2.14 1157
(完)
--整理 蔡美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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