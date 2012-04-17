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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 60.96 -0.61 -0.98 3213709

搜狐 (SOHU.O) 51.27 +0.63 +1.24 690453

网易 (NTES.O) 57.84 +1.89 +3.38 580283

百度 (BIDU.O) 147.49 -0.17 -0.12 3657357

亚信科技 ASIA.O 12.07 +0.37 +3.16 161765

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.21 +0.11 +0.73 2074811

联电 (UMC.N) 2.48 +0.05 +2.06 254090

日月光 (ASX.N) 4.96 +0.03 +0.61 186526

矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.02 +0.34 762747

和信超媒体 (GIGM.O) 1.27 -0.03 -2.31 81392

友达 (AUO.N) 4.87 -0.08 -1.62 134724

中华电信 (CHT.N) 30.43 +0.06 +0.20 96877

台湾国际航电 (GRMN.O) 45.28 +0.69 +1.55 434138

香港

中国移动 (CHL.N) 55.05 +0.26 +0.47 210570

中国联通 (CHU.N) 17.17 +0.39 +2.32 401988

中国电信 (CHA.N) 53.63 +0.29 +0.54 22006

中芯国际 (SMI.N) 2.57 -0.02 -0.77 52031

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.66 -0.08 -2.14 1157

(完)

--整理 蔡美珍

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