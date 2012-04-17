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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 06:30 BJT

《日本重要政经日程》--4月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本央行副总裁西村清彦在冈山演说

0120 - 三个月期国库短期证券标售

0300 - 一周石油数据

0330 - 韩国驻日大使就朝鲜(北韩)核议题和地区稳定性发表演说

0400 - 法银巴黎证券东京首席经济分析师河野龙太郎主持2012全球经济座谈会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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