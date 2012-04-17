《西班牙经济焦点》经济疲弱举债成本跳增,央行总裁警告恐需加税

"国内需要的调整规模十分巨大,因此我们有必要利用现有的一切工具,包括税收,"奥多涅斯暗示,提高间接税将是非常适宜的举措.

在周二政府逾30亿欧元(39.2亿美元)的短债标售中,短期借款成本较一个月前上升将近一倍,预示着周四的两年期和10年期公债标售前景不妙.

不过,周二标债吸引到不错的需求,帮助10年期公债收益率回到6%水准下方.

另一个正面迹象来自国际货币基金组织(IMF),该组织预计,西班牙经济在2013年料增长0.1%.此前IMF在1月的预测为萎缩0.3%.

不过,IMF同时也警告,西班牙今明两年料无法达到赤字目标,且该组织在西班牙新政府公布2012年度预算前编制的一份预测中认为,西班牙至少在2018年以前料无法实现预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为3%的目标.

**对国王不满**

经济危机如此深重,因此西班牙国王在非洲狩猎大象的消息一经传出便招致民众不满.一些评论人士要求74岁的胡安卡洛斯一世国王道歉,甚至逊位给他的儿子Felipe.