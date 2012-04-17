《美股业绩焦点》IBM提高财测,但第一季营收不如预期打击股价下滑

(新增分析师评论、财务长说法及更新股价表现)

* 每股获利(EPS)为2.78美元,市场预期为2.65美元

* 营收247亿美元,市场预期为247.8亿

* 调高年度EPS预估至不低于15美元,此前预估为14.85

* 盘后股价下跌

路透4月17日电---全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM)(IBM.N)周二公布的第一季营收略低于市场预期,导致其盘后股价下跌近2%,尽管该公司季度获利优于预期,并调高了全年财测.

IBM公布第一季营收为247亿美元,持平于上年同期但低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的247.8亿美元.该公司股价周二收涨2%.

IBM将年度经调整每股获利(EPS)调高至不低于15美元,因市场对该公司的软件服务需求强劲,且新兴市场带来成长动能;过去10年间,IBM将业务重点从硬件转向利润率更高的服务和软件方面.