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货币新闻 | 2012年 4月 18日 星期三 06:56 BJT

《美国重要政经日程》--4月18日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 财政部长盖特纳在布鲁金斯学会就经济形势进行会谈

1430 - 能源资料协会(EIA)发布石油库存及产出周报

1530 - 财政部国内财政事务次长米勒(Mary Miller)在市政债券分析师协会(National Federation of Municipal Analysts)以"财政及债务管理"为题发表演说

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 龚芳;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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