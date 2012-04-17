〔货币市场〕西班牙财政忧虑抑制市场对欧元区债券的胃纳

路透纽约4月17日电---美国货币市场基金对欧元区债券的胃纳可能进一步萎缩,因西班牙公共财政问题引发的危机扩散忧虑,促使基金经理人重新思考今年稍早将资金转进该地区的决定.

近期的数据显示,货币基金3月削减对德国和法国银行业的曝险,先前则是在1月和2月时增加了相关部位.

西班牙央行总裁奥多涅斯周二表示,西班牙必须准备好进行进一步加税,以达成预算平衡.此前该国在公开市场的借贷成本上扬,因市场对其信心下滑.

西班牙周二标售新的政府债券,需求优于预期,缓解了对于该国融资能力的忧虑.

分析师指出,除了对西班牙的担忧外,欧洲央行12月以来大规模注资所带动的市场乐观气氛亦已消退.

投资人表示,除了少数例外,美国货币基金市场多数人都倾向保守以对,而非追逐较高风险的欧元区证券.

根据iMoneynet的数据,截至3月底,货币基金将其德国曝险削减236亿美元,至628亿美元,法国曝险部位则减少122亿美元至807亿美元.

在3月大幅缩减后,货币基金第一季在欧元区的曝险部位仅增加1.7%,至2,159亿美元.

由美债担保的隔夜贷款利率周二下滑,周一则因上周标售的660亿美元新债交割而上扬.

隔夜回购利率USONRP=最新报0.23%,周一时报0.28%.

多数无担保美元拆借利率持稳.

指标三个月期伦敦银行间拆借利率USD3MFSR=持平在0.46565%.三个月期美元欧元银行间拆放款利率(Euribor)USDIB3MD=亦持平在0.97214%.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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