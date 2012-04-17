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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 07:05 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上扬,受巴拿马船型活动提振

路透4月17日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二升至1月以来新高,受巴拿马船型活动提振.

波罗的海乾散货运价指数上涨14点或1.44%,至989点.

"尽管我们持续预期乾散货运价呈现震荡走势,但我们也持续预期船舶供应过剩的情况,会在2012年多数时间内抑制运价,"富国银行的资深分析师Michael Webber在一份报告中称.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨3.62%.该型船舶日均获利升至9,851美元.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.32%至1,542点,太平洋活动再次呈现疲弱.

"海岬型在本周初段延续跌势,因仅有少数船货进入市场,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan在给客户的报告中称.

海岬型船舶日均获利跌至6,721美元,今年以来下滑约76%.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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