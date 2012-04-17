版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 07:12 BJT

《外汇动态》亚洲开盘:日圆挫跌,因市场风险胃纳好转

2257GMT---日圆在亚洲盘初跌幅最重,因市场风险胃纳有所好转,此前西班牙成功标债、IMF上调全球经济展望,且德国ZEW经济景气判断指数意外强劲.

美元兑日圆JPY=EBS弹升至80.970日圆,脱离七周低位.

日圆兑风险货币跌势较重,兑加元跌1.5%,兑澳元则跌1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐