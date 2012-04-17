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货币新闻 | 2012年 4月 18日 星期三 07:59 BJT

《综述》IMF朝敲定扩大放贷能力协议迈进,相关议题成国际会议焦点

* 日本、瑞典、丹麦均承诺向IMF注资

* 日本表示,希望其他国家会跟进

* IMF总裁称,可望有"决定性的进展"

* IMF放贷能力议题将成为财经首长会议的主题

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二朝提高放贷能力协议迈进,日本、瑞典和丹麦承诺注资770亿美元,协助抑制欧元区债务危机.

IMF、世界银行和20国集团(G20)等会议将于本周稍后登场.非正式会议将在周四展开,正式议程则在周五及周六进行.

这些会议的讨论焦点将放在IMF是否有足够的资源,来因应欧元区主权债务危机对其他国家带来的冲击,尤其是当意大利和西班牙情势恶化时.

尽管本周可能无法完全敲定协议,但G20可能会就大概的注资规模达成共识,待6月墨西哥峰会时决定细节.

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