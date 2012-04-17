《综述》IMF朝敲定扩大放贷能力协议迈进,相关议题成国际会议焦点

IMF、世界银行和20国集团(G20)等会议将于本周稍后登场.非正式会议将在周四展开,正式议程则在周五及周六进行.

这些会议的讨论焦点将放在IMF是否有足够的资源,来因应欧元区主权债务危机对其他国家带来的冲击,尤其是当意大利和西班牙情势恶化时.