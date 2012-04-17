《综述》IMF朝敲定扩大放贷能力协议迈进,相关议题成国际会议焦点

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 日本、瑞典、丹麦均承诺向IMF注资
* 日本表示,希望其他国家会跟进
* IMF总裁称,可望有"决定性的进展"
* IMF放贷能力议题将成为财经首长会议的主题
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二朝提高放贷能力协议迈进,日本、瑞典和丹麦承诺注资770亿美元,协助抑制欧元区债务危机.
IMF、世界银行和20国集团(G20)等会议将于本周稍后登场.非正式会议将在周四展开,正式议程则在周五及周六进行.
这些会议的讨论焦点将放在IMF是否有足够的资源,来因应欧元区主权债务危机对其他国家带来的冲击,尤其是当意大利和西班牙情势恶化时.
尽管本周可能无法完全敲定协议,但G20可能会就大概的注资规模达成共识,待6月墨西哥峰会时决定细节.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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