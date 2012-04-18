〔香港个股〕山水水泥拟发行3-4亿美元五年期债券,票息约10.75%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国水泥生产商--山水水泥集团(0691.HK)正在考虑发行五年期附第三年末发行人赎回权债券，拟融资3-4亿美元。该债券票息约为10.75%左右。
该144A/Reg S债券的一系列路演活动今日在美国结束。中国制造业的其它潜在发行人也对该债券予以密切关注。
山水水泥已经聘请瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)担任共同主承销商和簿记管理行。债券的路演上周已经在亚洲和欧洲进行。
该公司计划用融资收入对部分现有债务进行再融资。去年该公司通过发行票息为8.5%的五年期债券融资4亿美元。本次债券价格预计为96，到期票息为9.7%。因此，如果考虑到收益率曲线延伸的20-30个基点，新债券至少折让75个基点。折让幅度可能在62.5-87.5个基点的区间，取决于官方参考价格是10.625%还是10.875%。
标普和惠誉给予中国山水水泥的评级为BB(稳定//BB- (正面)。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。