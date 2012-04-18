〔香港个股〕山水水泥拟发行3-4亿美元五年期债券,票息约10.75%--IFR

路透4月18日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国水泥生产商--山水水泥集团(0691.HK)正在考虑发行五年期附第三年末发行人赎回权债券，拟融资3-4亿美元。该债券票息约为10.75%左右。

该144A/Reg S债券的一系列路演活动今日在美国结束。中国制造业的其它潜在发行人也对该债券予以密切关注。

山水水泥已经聘请瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)担任共同主承销商和簿记管理行。债券的路演上周已经在亚洲和欧洲进行。

该公司计划用融资收入对部分现有债务进行再融资。去年该公司通过发行票息为8.5%的五年期债券融资4亿美元。本次债券价格预计为96，到期票息为9.7%。因此，如果考虑到收益率曲线延伸的20-30个基点，新债券至少折让75个基点。折让幅度可能在62.5-87.5个基点的区间，取决于官方参考价格是10.625%还是10.875%。

标普和惠誉给予中国山水水泥的评级为BB(稳定//BB- (正面)。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)