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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:03 BJT

〔美国股市〕ADR收高逾1%,欧洲银行股领涨

路透纽约4月17日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二上涨逾1%,受欧洲银行股涨势推升,稍早的西班牙债券标售需求不俗.

西班牙债券标售需求优于预期,带动西班牙公债收益率(殖利率)下滑,西班牙国际银行STD.NADR上涨1.9%至6.55美元,巴克莱BSC.N则跳升3.9%至14.09美元.

德意志银行(DB.N)上涨4.3%至46.31美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨1.4%,美国股市标准普尔500指数.SPX则升1.6%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨1.8%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2%.

亚洲企业ADR指数.BKAS涨0.8%,拉丁美洲ADR指数.BKLA升0.6%.(完)

--编译 王冠中;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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