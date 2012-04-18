《台湾报摘》--工商时报4月18日

* 头版头条:

--油电双涨造成物价蠢动,政府高度关切,虽然行政院长陈冲认为,"适度通膨是社会成长正常现象",但是他说,政府也可透过汇率、利率、政策等手段对抗通货膨胀,适当缓和通膨问题.

* 其他:

--财政部的证券及期货交易所得方案没有提到个人投资"公开募集基金",要否列入课征范围,引起市场疑虑.财政部昨日明确指出,基金的资本利得属于投资人,而投资人购买基金的资本利得免课证所税,但仍须列入个人最低税负制.

--兆丰金(2886.TW)并购越南银行的好事将近,兆丰金海外并购布局已近"收网"阶段;据了解,在越南政府及财顾牵线下,兆丰金正与北越某家大型商业银行密集洽谈入股投资,知情人士透露,这家银行是总行位于越南河内的当地知名商银GP BANK(Global Petro BANK).

--浙江省副省长、市委书记陈德荣计画5月中下旬率团来台参访,此次赴台将洽谈金融合作,消息人士透露,温州市金融办主任张震宇、温州银行董事长邢增福、行长吴华都会随团来台.去年底曾传出国泰金控(2882.TW)考虑参股温州银行,参股比例不少于5%,因此温州金融团在台期间,外界关注两方进一步洽谈此事的可能性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.