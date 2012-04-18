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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:20 BJT

〔日本股市〕早盘劲扬1.6%,受美企业财报强劲及西班牙成功标售激励

路透东京4月18日电---日本股市周三早盘攀升1.6%,重新站上9,500点大关;此前美国企业财报表现强劲,西班牙成功标债,且德国经济景气报告偏向乐观. 日经指数.N225上涨152.59点至9,617.30,东证股价指数.TOPX涨1.6%至815.83点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 李爽 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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