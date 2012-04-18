《台湾报摘》--经济日报4月18日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--电价即将大幅调涨,各企业掀起换装发光二极体(LED)的热潮,LED商业照明订单激增,照明厂台达电(2308.TW)、亿光(2393.TW)、艾笛森(3591.TW)、隆达(3698.TW)和东贝(2499.TW)等大举接获专案订单,扩大向上游LED磊晶厂采购晶粒,促使上游厂商包括晶电(2448.TW)和璨圆3061.TW等产能利用率提早满载.
* 其他:
--针对财政部准备重新开征证所税,证券商公会昨日首度回应,强烈表示若是贸然课征证所税,将严重伤害资本市场并影响台湾金融产业及从业人员就业;即使要课征,也应排除对自然人课征证所税.
--茂德570亿台币债权是否转列逾期放款,各行库做法不一.据悉,金管会将在近期发函，要求银行统一作法,最快在4月底就须将茂德债权转列逾放,对茂德债权名列前茅的合作金库(5880.TW)、台湾银行首当其冲.
--台湾最大轮胎厂正新(2105.TW)厦门新厂,历经一年多建厂,最快将在今年第二季投产,将以"正新"品牌攻大陆车市,轿车胎日产能新增2.6万条,市场预期正新每年营收可增加约250亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。