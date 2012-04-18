《台湾报摘》--经济日报4月18日

* 头版头条:

--电价即将大幅调涨,各企业掀起换装发光二极体(LED)的热潮,LED商业照明订单激增,照明厂台达电(2308.TW)、亿光(2393.TW)、艾笛森(3591.TW)、隆达(3698.TW)和东贝(2499.TW)等大举接获专案订单,扩大向上游LED磊晶厂采购晶粒,促使上游厂商包括晶电(2448.TW)和璨圆3061.TW等产能利用率提早满载.

* 其他:

--针对财政部准备重新开征证所税,证券商公会昨日首度回应,强烈表示若是贸然课征证所税,将严重伤害资本市场并影响台湾金融产业及从业人员就业;即使要课征,也应排除对自然人课征证所税.

--茂德570亿台币债权是否转列逾期放款,各行库做法不一.据悉,金管会将在近期发函，要求银行统一作法,最快在4月底就须将茂德债权转列逾放,对茂德债权名列前茅的合作金库(5880.TW)、台湾银行首当其冲.

--台湾最大轮胎厂正新(2105.TW)厦门新厂,历经一年多建厂,最快将在今年第二季投产,将以"正新"品牌攻大陆车市,轿车胎日产能新增2.6万条,市场预期正新每年营收可增加约250亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.