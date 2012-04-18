〔美股业绩〕强生季度获利优于预期,但营收表现不符期待(更新版)

(新增细节)

* 第一季不含特殊项目的每股获利(EPS)为1.37美元,市场预估为1.35美元

* 第一季营收下滑0.2%至161.4亿美元,低于预期

* 股价近持平

记者 Ransdell Pierson 编译 张明钧

路透4月17日电---强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)第一季售营收下滑,显示公司苦于让三大主要业务全面恢复成长,而即将就任的执行长Alex Gorsky将面临严峻挑战.

现为公司副总裁的Gorsky将于4月26日执掌强生大旗;强生过去一个世纪以来的多数时间年度获利多呈现可靠的两位数成长.

"Gorsky最严峻的挑战在于改善制造方面的问题."Morningstar分析师Damien Conover表示,他所指的是旗下工厂品质控管方面的缺失,因为这些缺失导致该公司自2010年召回Tylenol等许多非处方药.

"强生原先对于在2011年大举解决问题抱有高度期待,但之后推迟至2012年、2013年,甚至可能延后至2014年."

第一季营收小幅下滑,因消费者药品及医疗设备销售不振;医疗设备也是过去两年遭到成本高昂召回事件打击的另一项业务.

净利成长至39.1亿美元,相当于每股获利(EPS)1.41美元,上年同期分别为34.8亿美元及1.25美元.不含特殊项目的EPS为1.37美元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.35美元.

营收微减0.2%至161.4亿美元,市场预估162.6亿美元.强生表示,若非美元升值导致海外营收总值下滑,营收本应成长1%.

该公司股价在午后交易中未有太大变动,过去两年也几无变化,而过去两年间整体制药产业股价则呈现小涨,标准普尔500指数更是涨了15%.(完)

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