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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,因美国企业财报亮眼且西班牙标债需求良好

路透首尔4月18日电---韩国股市周三开高近1.5%,美国多家企业公布乐观财报,西班牙公债收益率下滑,且其标债吸引强劲需求,令市场风险胃纳恢复.

盘初由证券类股领涨,大宇证券(006800.KS)上涨3.2%,现代证券003450.KS升2.5%.

0004GMT时,综合股价指数.KS11上涨1.42%至2,013.54点.(完)

--编译 戴素萍;审校 李爽

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