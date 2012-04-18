版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:33 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货攀升,受中国需求的传闻支撑

路透悉尼4月18日电---美国大豆期货周三攀升,受中国需求强劲的传闻和供应紧俏的情况提振,而宏观经指标改善也支撑了整体大宗商品复苏.

芝加哥期货交易所(CBOT)-5月大豆期货SK2在亚洲盘初上涨0.19%,持续自周一跌势反弹.大豆周一创下近一个月最大单日跌幅.

CBOT-5月玉米期货CK2开高,上涨0.12%,小麦期货WK2亦升0.12%,受美国农业部最新的种植进度报告支撑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐