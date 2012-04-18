〔澳洲个股〕必和必拓铁矿石和煤矿生产受不佳气候和罢工冲击

路透悉尼4月18日电---全球最大的矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三公布3月当季铁矿石和煤矿生产大幅减少,因天气不佳且受罢工影响.

必和必拓在最新的季度营运报告中称,铁矿石产出较上季减少8%,冶金用煤产出则减少14%.

必和必拓称,昆士兰煤矿的炼钢煤生产仍受抑制,因有三分之一的工人轮流进行罢工,同时也受到大雨的影响.

"劳工行动对生产、销售和单位成本的影响程度很难预估,但由于库存现在已严重消耗,这对未来几季的影响可能相当大,"必和必拓说.

整体铁矿石产出达3,790万吨,较12月当季减少8%,但较上年同期增加14%.

必和必拓称,铜生产较上年同期增加3%至28.14万吨,其中包括智利Escondida铜矿的8.77万吨铜矿开采产量和4.74万吨电解铜.

大雨和热带气旋季提早到来,在季初使得力拓和必和必拓铁矿石矿坑淹水,且热带气旋Lua在3月底瘫痪主要出口港口.(完)