〔澳洲个股〕必和必拓铁矿石和煤矿生产受不佳气候和罢工冲击

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼4月18日电---全球最大的矿商必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)周三公布3月当季铁矿石和煤矿生产大幅减少,因天气不佳且受罢工影响.
必和必拓在最新的季度营运报告中称,铁矿石产出较上季减少8%,冶金用煤产出则减少14%.
必和必拓称,昆士兰煤矿的炼钢煤生产仍受抑制,因有三分之一的工人轮流进行罢工,同时也受到大雨的影响.
"劳工行动对生产、销售和单位成本的影响程度很难预估,但由于库存现在已严重消耗,这对未来几季的影响可能相当大,"必和必拓说.
整体铁矿石产出达3,790万吨,较12月当季减少8%,但较上年同期增加14%.
必和必拓称,铜生产较上年同期增加3%至28.14万吨,其中包括智利Escondida铜矿的8.77万吨铜矿开采产量和4.74万吨电解铜.
大雨和热带气旋季提早到来,在季初使得力拓和必和必拓铁矿石矿坑淹水,且热带气旋Lua在3月底瘫痪主要出口港口.(完)
--编译 王冠中;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。