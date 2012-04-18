〔西班牙金融〕部分银行业者可能难以达到资本需求--央行

路透马德里4月17日电---西班牙央行周二批准全部135家西班牙银行的增资计画,但央行称部分银行要达到政府设下的严格要求可能有困难.

西班牙政府在2月制定严格的增资规定,对经历房地产崩跌冲击的银行业进行整顿,向投资人证明,西班牙的银行业并不需要国际金援.

央行表示,90家银行已经符合资本规定,另有45家银行已提出计画会在年底前符合要求.

"这次整顿...大多数信贷机构将能够达成,没有太大的困难,这要归功于他们稳健的偿付能力以及获利情况,"西班牙央行称.

央行已要求部分银行采取更多措施,央行称这些银行可能难以达标.

根据央行声明,整体西班牙银行业将需要538亿欧元(7087亿美元)资金,因新增的准备需求总计290.8亿欧元、提高核心资本需求总计155.8亿欧元,加上2011年特别减记91.9亿欧元.

银行提高资本水平的期限是2012年底,但为了鼓励银行业进一步整并,政府准许涉及合并案的银行符合新规的期限拉长到2013年底.

西班牙央行也说,银行提交的计画中包括五项合并及收购行动,共涉及11家金融机构.但是央行声明中并未明白指出是哪几家银行.(完)