〔全球油料作物〕油世界下调阿根廷和巴西大豆产量预估

路透汉堡4月17日电---总部位于汉堡的油籽业刊物《油世界》周二表示,在乾旱损及收成后,已将阿根廷2012年大豆产量的预估下调100万吨,并将巴西大豆产量预测调降50万吨.

《油世界》如今预估阿根廷2012年大豆产量为4,400万吨,低于2011年的4,920万吨.巴西大豆产量则为6,500万吨,2011年为7,530万吨.

该最新预估较《油世界》4月10日公布的预估进一步下调.当时《油世界》因乾旱天候的影响益发明显,而将这两国的大豆产量合计下调250万吨.

美国农业部4月10日的预估为,阿根廷大豆产量为4,500万吨,巴西则为6,600万吨.阿根廷和巴西的当地观察人士也调降了大豆产量预估.

《油世界》预估,南美产量欠佳意味着2011/12年度的全球大豆产量将减少2,660万吨,降至2.39亿吨.

《油世界》表示,"该减少幅度是前所未见的...这将使得截至2012年8月底的全球大豆库存降幅远超过预期."

"...南美出口大幅下滑将提高对美国供应的依赖."

《油世界》并称,2012年4-9月大豆压榨量可能少于预期,这将使得豆粕和豆油的价格得到良好支撑.(完)