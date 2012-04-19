〔专栏节选〕股市不死,只是逐渐凋零--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月19日出版的当期「老谢开讲」专栏)

证所税的大刀终于砍下来了！四月十二日晚上，财政部长刘忆如召开记者会，正式宣示财政部版的证所税方案，并将全案送行政院，等候立法院的审议。停征二十四年的证所税又再度上路，对台湾资本市场乃至台湾经济发展，投下了重大的变数。

**台湾竞争力正在削弱中**

证所税的冲击明朗化后，四月十三日台股跳空大涨一二五．三五点，很多人都以为证所税「利空出尽」，像资深股民阿土伯说：「虽不满意，但可接受」，又夸赞刘忆如表现﹁比她的妈妈好！」也有学者说，这是半个世纪以来，首度出现开征证所税，股市没有崩盘的；官员们则说，证所税只针对大户，受到冲击的不到一％。好像是说，证所税要开征了，一切都没有关系，股民并不在乎似的。殊不知，油价大涨、电价大涨，以公平正义为大旗的证所税砍下来，正一刀刀砍走台湾的竞争力。

先前，我不断地提及，台湾的产业竞争力已在不知不觉中败下阵来，台湾的股市在一九九○年已经涨到一二六八二点，为什么二十几年后的今天，台湾的股市始终很难上万点，源头在哪里？问题很多，一是在中国崛起的过程中，台湾的前两位总统--李登辉总统及陈水扁总统，对中国采取紧缩政策，让台湾无法在中国快速崛起中，充分享受中国带来的商机。

二是台湾的产业政策押错宝。台湾在过去二十年来，把举国资源押在两兆产业上面，结果除了晶圆代工的台积电交出漂亮成绩单之外，台湾的ＤＲＡＭ、面板都被韩国杀得溃散。去年双Ｄ产业亏了二千五百多亿元，银行背了一兆元的债务，台湾把资源放在不断流血的产业上，当然造成全民皆输。

上一期我提及的宏达电是台湾走向世界最具竞争力的典范，但是看到诺基亚、ＲＩＭ的惨况，我开始担心宏达电会不会是ＲＩＭ的翻版？万一宏达电也在这一轮智慧型手机战争中，又被苹果及三星剿灭，那么台湾最后会剩下什么？

现在我要说的是证券市场。从一九八○年代以来，台湾股市最吸引全世界的是成交量、高周转率、高本益比。因为台湾股市散户结构高，股市交易活络，不但上市公司筹资便捷，外资也看中台湾股市高周转率及高本益比的特质。现在，这个优势也正在逐渐耗光，这回又来了证所税冲击，对股市一定又是一次毁灭性的破坏。

首先，让我们来看看台湾股市的成交量，一九九○年是台湾股市登峰造极的一年，那一年台股全年成交七一一七．三七亿美元，那时候中国股市还没有开张，同年香港股市成交量三四六．七六亿美元，台湾比香港多二十倍，那一年韩国成交七五六．二五亿元，约只有台股十分之一，新加坡全年只成交二一○．六亿美元，只有台股的三％，那一年成交量比台湾大的市场，只有美国与日本。

**股市交易量明显停滞**

九○年代，台湾跟着日本泡沫调整，股市最惨从一二六八二点跌到次年的二四八五点，那年成交量剩三八六○亿美元，量缩一半。整体来看，九○年代，台股最大天量出现在一九九七年，那一年电子代工业发展到最极致，台股再次登上万点到一○二五六点。那年鸿海涨到三四五元，华硕见到八九○元，广达到八五○元，英业达到四二八元，台股全年成交量一兆三千多亿美元。那一年，台股成交量居然超过日本的八九六○亿美元，成为全球第二大市场，台股下次再见到一兆美元成交量是○七年。

另一方面，香港股市开始活络，本来是九七大限，但香港股市成交四五三六亿美元，已经比九○年高出十几亿美元；韩国到一七○八亿美元，多出一千亿美元；新加坡成长到七四一．三七亿美元，成长三倍。只是九七年是台股成交量的巅峰，台股从此就没有再见到比一．三兆美元更大的成交量。

二○○○年是美国科技泡沫的一年，台股加权指数两度见到万点，但全年成交为九八五八．六三亿美元。从二○○○年以后，台股就没有再见到万点，从二○○○年到○八年是民进党执政的八年，股市交易量最大的一次是○七年在金融海啸来临前夕，台股出现一．○一兆美元的大量，算是历史第二大量。那一年，台股加权指数到达九八五九点，是十年来最高的指数，所谓的「有量就有价」，由此可见。

民进党执政期间，○七年是巅峰，股市成交量最低的○一年，是美国爆发恐怖攻击的一年，全年成交五四一九亿美元，那一年最低量也伴随最低价，指数跌到三四一一点，正好是高清愿先生预言阿扁当选，股市跌到剩下三分之一。

但是这个时候，整个亚太市场开始出现巨大变化。一个是中国股市从初生到快速成长，○一年深沪两市成交四九三七．二亿美元，已经快速追上台股成交量；到了○六年，中国股市启动大多头，深沪两市成交一．一五八九兆美元，超越台股的七三六四．六九亿美元，此后台股成交量再也没有追过中国股市，且差距愈来愈大！

二是港股在○六年也超越台股，那一年港股成交八三二四亿美元，跟着中国股市迈向大多头行情。而在○五年，也是韩国股市超越台湾的一年，那年韩国成交一．二一兆美元，打败台湾的五八五三．七八亿美元，成为亚太的超级巨星，韩国股市从此活络，○七年全年成交二．○五兆美元，已经比台湾多出一倍。而香港国企股发威，国企指数涨到二○六○九．一点，恒生指数写下三一九五八．四点的历史纪录，港股全年成交二．一三兆美元，犹胜韩国一筹。

而○七年深沪两市也缔造历史新纪录，上海股市全年成交四．○二八五兆美元，深圳股市成交二．○四六兆美元，深沪两市成交六．○七四兆美元，直逼日本的六．四一二兆美元，成为全球第三大股市。这一年上海Ａ股创下六四二九．二八四点的历史新纪录，深圳Ａ股也涨到一六六九．九八点的历史最高位置。

这是台湾经济大转折的一年，也就是说，从一九九○年到○七年，经过十七年的时间，台湾股市成交量成长四一．九％，同期香港成交量成长六○．六倍，韩国股市成交量增二十五．五倍，而中国股市则从没有变有，以法人为主的新加坡同一时间也成长十七．一倍，即使是东协市场的泰国都成长六．五倍。台湾股市在○七年是一个转折年，最显着的是股市交易量停滞了。

**成交量萎缩是危险讯号**

从○八年到现在，是马英九执政的四年，本来大家都以为两岸关系改善，台湾的经济就会大好，马总统也多次指责都是民进党锁国害惨了台湾，不过两岸关系转好，台湾股市却没有出现太大变化。○八年台股全年成交八三○○亿美元，○九年则增到九○○○亿美元，一○年是八九九六亿美元。去年是欧债危机爆发的一年，台股成交量缩到四七六六亿美元，这是九七年以来最低的成交量，这个量缩，正是台湾股市最危险的讯号。