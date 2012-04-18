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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 10:29 BJT

〔标题新闻〕美国ITC裁定不对韩国及墨西哥冰箱及中国钢轮课征惩罚性进口关税

注:ITC为"国际贸易委员会"的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FH7CQ]

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