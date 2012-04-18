《外汇动态》美元/马币因空头回补而脱离低位,关注定盘相关需求

0200GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY走贬,因风险胃纳回升,但汇价扳回部份起初的跌势,因银行间人士回补空仓.

欧元/美元EUR=走跌,部份市场人士警惕今日稍晚可能出现与定盘相关的美元需求.

"尽管风险胃纳抬头,我仅会逢高出脱美元/马币,可能会在3.0650-3.0700区域.就如过去一周每天的情况一样,我们可能会看到一些定盘的需求,"马来西亚一家银行交易员指出.

交易员们补充说,欧元亦为盘势关键所在.

美元/马币跌0.2%至3.0600,脱离盘中低位3.054.(完)

--编译 龚芳;审校 隋芬

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