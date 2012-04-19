〔专栏节选〕台湾银行业的危机--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

政府拥有足以大幅改变未来经济发展的方向、形态，甚至产业兴衰的工具，其中之一就是税制，另一项是金融政策。

最近税制成为市场的焦点，如资本利得税、奢侈税、最低税负制等；另外，过去带动电子业蓬勃发展的租税优惠，如今却也让电子业面临极大的挑战。在此同时，台湾金融政策似乎也出现变革，可能会对未来经济发展造成深远的影响，只是并没有获得媒体足够的关注。

每个政府都了解稳定与健全金融体制的重要性。二次大战后，日本和台湾的主政者，甚至进一步扩大此概念，将银行视为控制储蓄和信用分配过程的强效工具，让其他融资机制，如证券市场，难以与银行业竞争企业融资业务。

再者，金融法规的重重限制，政府牢牢控制银行的业务发展，把银行视为公共财，将其获利目标放在后头，动辄要求银行政策性贷款给政府支持的产业。

然银行业开放后，许多金融法规已有松绑，但基本结构和理念并没有太大的改变，这也是银行业的股东权益报酬率长期处于低档，以及证券市场不易成为企业重要筹资管道的主因之一。

政府宣布二次金改时，鼓励民营银行买进官股银行的股权，并取得主导权；当时主要着眼于，政府控制银行的时代终将结束；由政府主导的政策放款，如ＤＲＡＭ（动态随机存取记忆体）和面板等产业，资本支出的绩效极差。我这么说并不是要打击政府，而是要说明，不论是政府或个别企业，都无法预知未来哪些产业会成功，哪些会失败。唯有集结市场的智慧，至少透过银行放款征信的过程，才比较能掌握其脉络。

当年的金改应属合情合理的作法，因为这么一来，可以让更专业、更具商业导向的民营银行，购买资产规模更大的官股银行以扩大营运规模。不幸的是，这个本意很快便被各项丑闻给掩盖过去了；政府官员也害怕被扣上收受银行或财团好处的帽子。于是所谓的二次金改，几乎全盘皆没。

当今台湾政府必须考虑两岸在签署ＥＣＦＡ（两岸经济协议）时，不可避免地将开放中国银行参股台湾金融业，若台湾的银行业还是如此分散，仅能赚取蝇头小利，那根本不是中国同业的对手。因此，当务之急，应该是将官股银行合并成一家或少数几家规模更大型、保有纯正台湾血统的官股银行，善尽台湾企业的资本提供者角色。

不过一旦如此，民营银行可就苦了！它们不但在自己的母国市场，要面对一家或少数几家政府主控的大型公营银行竞争，还得与来自中国的公营银行竞争。

民营银行或许营运政策灵活，但官股银行的融资成本较低廉。整并官股银行似乎是政府未来的政策方向，但其对台湾经济的长期发展，眼前却还没看到相关的讨论或分析。如果政府有关单位再不加把劲，时间真的是不会等台湾的。(完)

--整理 董永年/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.