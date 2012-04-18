〔台湾经济〕电价调涨依法进行,未来五年电价仅会微调--经济部长

路透台北4月18日电---台湾经济部部长施颜祥周三表示,电价调涨为依法进行,而评估在这波涨价后,未来五年电价仅会微调,不会大幅调整.并重申政府已定目标不会让今年消费者物价指数(CPI)超过2%.

经济部上周宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%.预估将拉高今年CPI 0.46个百分点,并降低国内生产总值(GDP)0.26个百分点.

台湾行政院院长陈冲本周在立法院接受质询时称,将今年CPI年增率控制在2%以内是很重要的目标.央行总裁彭淮南日前也对本地媒体重申,今年的CPI会在2%以下.

"今年CPI不会超过2%,这是宣示过的目标,各部会也都在努力之中,"施颜祥在立法院接受质询时表示.

台湾官方估计,今年全年GDP成长率为3.85%,低于上年的4.04%;CPI年增率则由上年的1.42%升至1.46%,但此预估尚未加入油电涨价的效应.

而针对立法院经济委员会前日提案决议要求暂缓电价调涨,施颜祥回应表示,调涨都是依法执行,对于委员会的决议,已在研议之中,看是否有窒碍难行之处,再向立法院回覆.

此外,立委质询五年内电价是否再次大幅调整,施颜祥回应称,评估过这次调涨后,未来几年最多只是微调,但影响国际能源价格的地缘政治等因素则为变数.

台湾立法院经济委员会本周一要求经济部暂缓原订5月15日上路的电价调涨方案,待检讨国营台湾电力公司的经营绩效及电费计价公式,再行检讨涨价方案.(完)