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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 11:10 BJT

《外汇动态》美元/韩元削减跌势,股利发放及海外基金回补提供支撑

0256GMT---美元/韩元KRW=KFTC削减跌势,因浮现与韩国企业对外资发放股利相关的美元需求,且海外基金回补空仓.

交易员们指出,当地进口商亦敲进美元/韩元.

他们表示,因西班牙标债及美国企业财报强劲,而导致风险胃纳回升,但尚不足以将美元/韩元压低至1,130下方.

美元/韩元跌0.2%至1,138.2,脱离盘中低位1,133.8.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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