〔新债招标〕台湾统一五年无担债以1.35%定价,落于市场预期区间上缘--标售文件

路透台北4月19日电---台湾食品业龙头--统一企业(1216.TW)标售的101/1期五年无担保公司债,周四宣布以1.35%定价,落于市场预期1.30-1.35%的上缘.

根据承销商提供的标售文件,本次统一公司债共标出50亿台币,较原预估的35亿增额发行逾40%.由兆丰证券取得主办券商资格.

此期公司债自发行日起届满第四、五年底分别还本二分之一.

统一企业去年4月也曾发行一期五年期无担债,利率1.43%.[ID:nST0374826](完)