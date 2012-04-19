〔新债招标〕台湾统一五年无担债以1.35%定价,落于市场预期区间上缘--标售文件

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透台北4月19日电---台湾食品业龙头--统一企业(1216.TW)标售的101/1期五年无担保公司债,周四宣布以1.35%定价,落于市场预期1.30-1.35%的上缘.
根据承销商提供的标售文件,本次统一公司债共标出50亿台币,较原预估的35亿增额发行逾40%.由兆丰证券取得主办券商资格.
此期公司债自发行日起届满第四、五年底分别还本二分之一.
统一企业去年4月也曾发行一期五年期无担债,利率1.43%.[ID:nST0374826](完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。