〔日本股市〕早盘收高1.7%,受美财报强劲及西班牙标债消息激励

路透东京4月18日电---日本股市周三早盘收高1.7%,重新站上9,500点大关;此前美国企业财报表现强劲,西班牙成功标债,且德国经济景气报告偏向乐观. 日本央行副总裁西村清彦表示,该行准备在必要时采取额外措施放宽货币政策;此番谈话亦提振投资人士气. 日经指数.N225上涨157.68点至9,622.39,周一曾跌破9,500点心理关卡. 东证股价指数.TOPX涨1.8%至817.74点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 张明钧 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN] 路透东京4月18日电---日本股市周三早盘攀升1.6%,重新站上9,500点大关;此前美国企业财报表现强劲,西班牙成功标债,且德国经济景气报告偏向乐观. 日经指数.N225上涨152.59点至9,617.30,东证股价指数.TOPX涨1.6%至815.83点.(完) 参看日本股市相关新闻,请点选[JP-STX-CMN] --编译 龚芳;审校 李爽