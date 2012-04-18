修正:〔台湾经济〕今年通膨率将努力控制在2%以内--主计处

(将内文第四段首季经济成长先前预估数补全)

路透台北4月18日电---台湾主计总处官员周三表示,若以主计处2月中旬时预估今年CPI年增率为1.46%,再加上本次油、电价双涨的影响约0.7个百分点,CPI年增率将超过2%.但行政院先前已定调,今年的CPI将不会超过2%,各单位将努力达成这个目标.

台湾主计总处主计长石素梅在立法院接受李桐豪委员质询时表示,若以主计处先前预估再加上油电价调涨的贡献,今年的CPI的确高达2.16%.

不过她也强调,第一季的CPI年增率达1.26%,已较先前预测的1.40%为低.此外,4月底的最新预估中,也将针对未来相关影响物价的变动因素,做出最新的预估.而行政院旗下的各单位将会努力达成这个目标.

主计处将在4月30日公布第一季的经济成长率,先前预估为1.19%.2月中旬时官方预估,今年GDP为3.85%,而CPI则为1.46%,也将在月底时一并修正.

经济部于4月初开始实施油价调涨方案,各项油品零售价将扬升7-12%不等.主计处则表示油价调升约10%,对CPI的影响约0.35-0.36个百分点,惟因调涨时点在4月,因此对今年CPI年增率的影响实际为0.24个百分点.

而后经济部也公布电价调涨方案也宣布民生电价涨幅16.9%,自5月15日起实施.电价调涨16.48%(依公布费率表)直接影响为0.363百分点,间接影响达0.369个百分点,合计一年高达0.741百分点,对今年CPI贡献达0.46百分点.

台湾行政院院长陈冲本周在立法院接受质询时称,将今年CPI年增率控制在2%以内是很重要的目标.央行总裁彭淮南日前也对本地媒体重申,今年的CPI会在2%以下.

今日上午,针对立法院经济委员会前日提案决议要求暂缓电价调涨,经济部部长施颜祥回应表示,调涨都是依法执行,对于委员会的决议,已在研议之中,看是否有窒碍难行之处,再向立法院回覆.[ID:nST0514003]

台湾央行近期持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419](完)