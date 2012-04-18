〔台湾债市〕RP利率持于区间,供需平平并关注明日国库券标售

路透台北4月18日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持于区间,今日整体供需平平,交易商亦缺口不大,续作颇为顺畅.

资金调度人士并关注明日国库券标售结果,他们表示,由于央行持续拉抬隔夜拆款利率,本次标售的国库券又属短天期,对短率极具指标意义,一旦利率升高,将影响市场利率走向.不过,RP利率主要仍由市场供需决定,目前场上不至于找不到钱,成交利率短线料可持稳.