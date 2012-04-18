〔台湾债市〕五年期101/1殖利率开高收低,通膨议题逐渐钝化

路透台北4月18日电---台湾五年期101/1殖利率周三再度上演开高走低戏码.虽然空方试图在央行持续拉抬短率之际将殖利率打高,不过银行买盘却逢高承接,令1.05%关卡成为多方短线的屏障,终场由于空头后继无力,101/1殖利率以微跌作收.

交易商指出,媒体对通膨议题报导热潮不退,政府高层也频频喊话要将今年CPI目标控制在2%以内,但从央行多日来仅加强冲销力道与拉抬短率来看,短期内将不至于祭出像是调高存款准备率等的大动作.且因10年以上的中长券筹码稳固,在空头势力无法扩大的状况下,短期101/1殖利率还是无法脱离盘整格局,明日区间将看在1.04-1.05%.

"央行调短率的影响要看长期,除非波及RP等短率,否则利空应该钝化了."一大型民营银行交易员称.

另一证券商交易主管则称,台债后续还是要靠标售,才有让殖利率曲线重新调整的机会.接下来就先看下周二20年增额券101/2R的标售结果,"若标得很高,就有空间可以调整."

为因应油电价格上调引发通膨预期升温,央行自3月26日以来持续调高委托银行代收隔夜资金利率,今日调升0.3个基点至0.474%.累积调幅达8.2个基点.

台湾主计总处官员周三表示,若以主计处2月中旬时预估今年CPI年增率为1.46%,再加上本次油、电价双涨的影响约0.7个百分点,CPI年增率将超过2%.但行政院先前已定调,今年的CPI将不会超过2%,各单位将努力达成这个目标.[ID:nST0514087]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.04 1.0452 1.0441-1.0512 398.0

10 101/5A01105=TWO -0.18 1.2777 1.2775-1.2810 5.5

交易商指出,央行在正式调升官方利率前,除了拉隔拆利率外,接下来应该会扩大364天期定期存单的标售量,以及调升银行的存款准备率,上述状况没有发生前,应该都只能视为央行对调控物价的宣示性动作.

"央行不是有三部曲吗,现在才在第一阶段嘛."一证券商交易员说.

由于通膨议题逐渐钝化,一银行交易员认为,应当留意外部因素,例如欧债危机的后续状况.

"西班牙的10年公债标售是关键,结果若不好应该会影响盘面吧."他说.

西班牙将于周四进行10年期公债的标售,人们认为西班牙是欧债危机可能蔓延的新发源地.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2777

5 101/1 A01101=TWO 1.0452

2 101/3 A01103=TWO 0.8300 (完)